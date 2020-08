Donnerstag, 27. August 2020

148.000 Euro vom Land für das HAWK-Projekt „Leben am Dreiländereck“

Prof. Dr. Ulrich Harteisen ist Sprecher der Forschungsgruppe „Ländliche Räume und Dorfentwicklung“ der HAWK. Foto: HAWK

Kreis Holzminden. Das HAWK-Forschungsprojekt „Leben am Dreiländereck“ wird durch das Programm „PRO Niedersachsen“ über drei Jahre mit insgesamt 148.000 Euro gefördert. „Damit sind wir die einzige Fachhochschule in Niedersachsen, die aus diesem Programm eine Förderung erhält“, freut sich Prof. Dr. Ulrich Harteisen, Sprecher der Forschungsgruppe „Ländliche Räume und Dorfentwicklung“ der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen (HAWK).Mit dem Programm fördert das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) Forschungsvorhaben Niedersächsischer Hochschulen aus den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften. 4,5 Millionen Euro aus dem Niedersächsischen Vorab der VolkswagenStiftung werden über drei Förderlinien in hochrangige Projekte investiert. Das Forschungsprojekt „Leben im Dreiländer-eck wurde durch Fachgutachter für die Förderlinie „Forschungsprojekte der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften“ ausgewählt.

