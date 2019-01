Sonntag, 06. Januar 2019

15-jähriger Teenager wird vermisst

Bei der Polizei ist Jasmin nach wie vor als vermisst gemeldet.

Holzminden. Sie ist nicht zum ersten Mal verschwunden. Doch diesmal hat ihre Mutter in den sozialen Netzwerken, vor allem bei Facebook, eine große Suchaktion gestartet: Die 15-jährige Jasmin B. wird seit dem 22. November vermisst.

Jasmin B. lebt in einer Betreuungseinrichtung bei Holzminden. Aus dieser Einrichtung ist sie bereits mehrfach „abgehauen“. Ist sie auch am 22. November wieder „getürmt“? Es soll Zeugenaussagen geben, wonach sie an diesem Tag in einen weißen Lieferwagen mit Göttinger Kennzeichen gestiegen sei.

Die Polizei geht momentan davon aus, dass sich Jasmin bei ihrem Vater in Nörten-Hardenberg aufhält. Es ist auch nicht so, dass es seit dem 22. November kein Lebenszeichen von ihr gegeben hat: Es bestand sogar telefonischer Kontakt, bestätigte gestern die Polizei Holzminden gegenüber dem TAH. In diesem Telefonat stellte Jasmin Forderungen – nur wenn die erfüllt würden, komme sie zurück. Offenbar haben sich ihre Betreuer nicht auf diese „Erpressung“ eingelassen.

Der Vermisstenfall Jasmin B. ist dennoch nicht abgeschlossen. Es würden weiterhin alle bekannten Kontaktadressen überprüft, so die Polizei. Allerdings sieht die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt keine akuten Hinweise auf eine Gefährdung des Teenagers.