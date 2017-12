Montag, 11. Dezember 2017

1,5 Millionen Euro für den Brandschutz

Die Samtgemeinde Bodenwerder-Polle investiert in Sicherheit und Schulen.

Bodenwerder. Die Samtgemeinde Bodenwerder-Polle investiert in die Sicherheit der Bürger und der Schulen. Insgesamt zwei Millionen Euro werden im Haushaltsplan 2018 in die Hand genommen, um neue Feuerwehrfahrzeuge anzuschaffen und in Halle ein neues Gerätehaus zu errichten. Zudem sollen die Schulen weiter ausgestattet werden. Allein drei Viertel der Investitionen sind für den Brandschutz vorgesehen, stellte Ratsherr Michael Zieseniss (CDU) in der Sitzung des Samtgemeinderates Bodenwerder-Polle die Eckdaten des Haushalts für 2018 vor. An Schlüsselzuweisungen erhält die Samtgemeinde 4,25 Millionen Euro, durch die Samtgemeindeumlage kommen 2,6 Millionen Euro in die Kasse. 1,9 Millionen Euro muss die Samtgemeinde als Kreisumlage bezahlen. 2018 sollen 1,6 Millionen Euro an Krediten für Investitionen aufgenommen werden. Der Ergebnishaushalt liegt bei 8,4 Millionen Euro, der Finanzhaushalt umfasst 9,7 Millionen Euro. (fhm)

