Montag, 10. August 2020

150 Schwimmer und Läufer beteiligen sich an Protestaktion in Hohenbüchen

OBS-Retter unter sich, Vertreter aus vielen Vereinen. Foto: gök

Hohenbüchen. Ganz angekommen sind die möglichen Folgen noch nicht bei allen Einwohnern in der Region. Diesen Eindruck hat zumindest Arndt Schotmann, der dem Förderverein der Oberschule Delligsen vorsteht. Stand jetzt steht die Zukunft der Oberschule Delligsen auf der Kippe und damit auch die Zukunft der Außenstelle in Duingen. Eine Schließung der beiden Schulen hätte nicht nur die Folge, dass die Gebäude leer stehen, sondern auch die Kreissporthallen in Delligsen und Duingen sowie das Duinger Hallenbad vor einer ungewissen Zukunft stehen würden. Auch die Vereine, die von dieser Infrastruktur profitieren und mit den Schulen kooperieren, fürchten um ihren Nachwuchs. Kampflos ergeben sich die Menschen aus der Region aber nicht über das vom Landkreis Holzminden bisher angedachte Schicksal. Wie groß das Interesse ist, zeigte sich jetzt im Hilsbad Hohenbüchen. Über 130 Menschen stiegen zum Schwimmmarathon ins Wasser und zeigten damit eindrucksvoll, was sie von einer möglichen Schulschließung halten. (gök)

Mehr lesen Sie im TAH vom 11.08.2020.