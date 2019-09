Dienstag, 24. September 2019

150 Unternehmer tanken Gedanken beim WeserSpeakerForum

Von links: Volker Rodermund, Bürgermeister Jürgen Daul, Marcus Lauk, Dr. Dorit Baucke, Bürgermeister Alexander Fischer und Rainer Guse in der Residenz Stadthalle Höxter. Foto: fhm

Höxter. „Wir versuchen gemeinsam etwas völlig Neues“, verkündete Höxters Bürgermeister Alexander Fischer, der zusammen mit Holzmindens Bürgermeister Jürgen Daul zum ersten „WeserSpeakerForum“ am Dienstagabend in die Residenz Stadthalle eingeladen hatte. 150 Unternehmer aus den Kreisen Holzminden und Höxter waren der Einladung gefolgt, um gemeinsam mit Referenten der „Gedankentanken Leaders Academy“ Anregungen, Inspirationen und Anstöße zum Thema „Führen in veränderten Zeiten“ zu bekommen. (fhm)

