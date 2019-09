Sonntag, 08. September 2019

1.500 Besucher beim Feuerwerkswettbewerb in Corvey

Auch Pferde gestalteten einen zauberhaften Abend in Corvey mit. Fotos: rw

Corvey. Rund 1.500 Besucher des 1. Internationalen Feuerwerkswettbewerbs am Schloss Corvey zücken noch einmal ihre Kameras. Bunte Lichter erstrahlen unter dem Titel „Schweden“ am Höxteraner Nachthimmel. Passend zu den Effekten läuft Musik von der schwedischen Band ABBA. Die Menge singt leise mit und blickt begeisternd auf das musiksynchrone Lichtermeer am Himmel.

Insgesamt drei sogenannte Weißgeborene und drei Tigerschecken zeigen in zwei verschiedenen Shows ihr Können. Auf der Grünflache vor dem Schloss legt eine kleine Gruppe unter dem Titel „Danse Infernale“ eine beeindruckende Feuershow mit vielen Funken, Flammen und Feuerkreisen hin. Und die Höhepunkte am späten Abend sind natürlich die Feuerwerke. (rw)

