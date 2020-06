Donnerstag, 11. Juni 2020

15.000 Euro Landesmittel für den Kreis Höxter

Ehrenamtsbeauftragte Bernadett Walker weist auf den Online-Antrag hin, den ehrenamtliche stellen können. Foto: Kreis Höxter

Kreis Höxter. Insgesamt eine Million Euro stellt das Land Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise bereit. 15.000 Euro fließen davon aufgrund der Einwohnerzahl in den Kreis Höxter. Ab sofort können Förderanträge in Höhe von maximal 500 Euro an den Kreis Höxter gestellt werden.

