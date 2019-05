Freitag, 03. Mai 2019

1,58 Millionen Euro für den Kreis Holzminden

Auch für die Neuordnung der Kellerstraße in Stadtoldendorf gibt es Fördermittel. Foto: Archiv

Kreis Holzminden. Am Freitag hat der niedersächsische Bauminister Olaf Lies die Verteilung der Städtebaufördermittel für das Jahr 2019 bekanntgegeben. Davon fließen insgesamt 1,58 Millionen Euro aus verschiedenen Programmen in den Landkreis Holzminden. Die hiesigen Landtagsabgeordneten Uwe Schünemann (CDU) und Sabine Tippelt (SPD) bekundeten unmittelbar nach der Bekanntgabe ihre Freude darüber, dass wiederum eine stattliche Summe für Projekte in „ihrem“ Landkreis bereitgestellt werden. (rei)

Mehr lesen Sie im TAH am 4. Mai 2019