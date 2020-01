Samstag, 11. Januar 2020

159 Tonnen wilder Müll in fünf Jahren

Diese Schlachtabfälle wurden bei Mühlenberg illegal entsorgt. Foto: Drews/Landkreis Holzminden

Kreis Holzminden. Es ist eine Zahl, die unglaublich scheint und fassungslos macht. Innerhalb von fünf Jahren haben Menschen im Kreis Holzminden 159 Tonnen Müll illegal entsorgt. „Zwischen Januar 2014 und April 2019 ist diese Menge genau erfasst worden“, bestätigt Peter Drews, Sprecher des Landkreises Holzminden. Die Abfallwirtschaft des Landkreises Holzminden (AWH) muss diesen Müll, den Menschen einfach in der Landschaft entsorgt haben, einsammeln und ordnungsgemäß entsorgen. Allein am Straßenrand und in der freien Natur hat die AWH 41 Tonnen innerhalb der fünf Jahre eingesammelt, weitere 39 Tonnen sind bei den Aktionen „Saubere Landschaft“ in dieser Zeit eingesammelt worden. (fhm)

