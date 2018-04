Samstag, 07. April 2018

16 Foodtrucks rollen auf den Marktplatz

Am Foodtruck von „Oishii“ gibt es japanische Spezialitäten zu kosten. Foto: New Age Media

Holzminden. Das zweite Schlemmer-Festival „Streetfood Gourmets“ findet am Sonntag, 8. April, von 12 Uhr bis „ausverkauft“ auf dem Marktplatz in Holzminden statt. Gäste und Holzmindener haben dann eine große Auswahl an leckeren, nicht alltäglichen Spezialitäten: 16 Foodtrucks rollen auf den Marktplatz und bieten ihre Speisen an, Gesundes, Deftiges, Süßes, mit Fleisch oder vegetarisch – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Von feurigen Burritos bis zu japanischen Spezialitäten gibt es wieder Gaumenschmaus quer durch alle Länder der Welt. Fleischliebhaber kommen bei Burgern, Spanferkel im Brötchen, Hotdogs, Wildburgern, Pulled Pork und Pulled Turkey oder Paninos auf ihre Kosten. Auch besondere vegetarische Spezialitäten gibt es zu genießen, zum Beispiel Fladen oder Pastagerichte. Als Desserts locken Donuts und Crepes. Musik gibt es von DJ „Mr. Mowgly“.

Veranstalter des zweiten Streetfood-Festivals sind die Stadtmarketing GmbH und die Agentur New Age Media. (spe)