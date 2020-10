Sonntag, 25. Oktober 2020

16-Jähriger Mopedfahrer schwer verletzt

Die Landesstraße musste nach dem Unfall für fast zwei Stunden voll gesperrt werden. Foto: gl

Latferde/Bodenwerder. Ein weiterer, schwerer Verkehrsunfall hat sich bereits am Freitagmorgen im Landkreis Hameln-Pyrmont ereignet. Gegen 6.30 Uhr war ein 16-jähriger Mopedfahrer aus der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle mit seinem Zweirad auf der Landstraße L 424 von Latferde kommend in Richtung Hagenohsen unterwegs gewesen. Nur wenige Meter hinter dem Ortsausgang Latferde verlor der junge Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Moped und kam in einer Rechtskurve zu Fall. In dem Verlauf rutschte er auf die Gegenfahrbahn, wo ihm ein Lkw entgegen kam. Bei der anschließenden Kollision zog sich der 16-Jährige schwere Verletzungen zu. Ein angeforderter Rettungshubschrauber konnte auf Grund der schlechten Witterungsverhältnisse jedoch nicht zur Einsatzstelle fliegen. So wurde der schwer Verletzte nach einer umfangreichen Erstversorgung durch ein Notarztteam mit dem Rettungswagen ins Sana–Klinikum nach Hameln gebracht, wo er auf einer Intensivstation aufgenommen wurde. Die Feuerwehren Latferde, Hagenohsen und Kirchohsen wurden ebenfalls alarmiert. Sie leuchteten die Unfallstelle aus, nahmen die Verkehrssicherung vor und kümmerten sich um auslaufende Betriebsstoffe. Bis gegen 8.15 Uhr war die Landstraße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Es kam zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. Über die Höhe der entstanden Sachschäden liegen keine Angaben vor. Der 47-jährige Lkw-Fahrer einer Spedition aus dem Bereich Vechta blieb – bis auf einen gehörigen Schrecken – unverletzt. (gl)