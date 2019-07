Dienstag, 23. Juli 2019

17-Jähriger rutscht in Straßengraben bei Holzen

Beim Sturz mit diesem Motorrad wurde der junge Fahrer zum Glück nur leicht verletzt. Foto: Hendrik Meier

Holzen/Grünenplan. Sehr viel Glück hatte am Montag kurz nach 18 Uhr ein 17-jähriger Motorradfahrer auf der Landesstraße 484. Auf der Strecke von Holzen kommend Richtung Grünenplan verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über das Krad und rutschte in den Straßengraben. Der junge Mann aus Fölziehausen wurde bei dem Sturz nur leicht verletzt, wurde aber vorsichtshalber mit dem herbeigerufenen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit zwölf Helfern vor Ort, übernahm die Erstversorgung des allein an dem Unfall beteiligten Fahrer und regelte den Verkehr. Eine Streifenwagen-Besatzung aus Stadtoldendorf kam ebenfalls zum Unfallort.