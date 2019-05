Dienstag, 28. Mai 2019

18-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Der Kreuzungsbereich wurde zeitweise gesperrt. Foto: Polizei

Beverungen. Eine 18-jährige Frau aus Beverungen ist am Dienstagmorgen gegen 7.35 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Die junge Frau befuhr zur Unfallzeit mit ihrem Renault die L837 aus Richtung Drenke kommend in Richtung L890, um anschließend nach links auf die L890, in Richtung Roggenthal, aufzufahren. Zeitgleich befuhr ein 43-jähriger Mann aus Brakel mit seinem BMW die L890, aus Richtung Roggenthal kommend, in Richtung Tietelsen. Im Einmündungsbereich, dem sogenannten Drenker Kreuz kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrerin aus Beverungen erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer aus Brakel blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden und sie mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte die Bergungs- und Verkehrsmaßnahmen vor Ort. Der Kreuzungsbereich wurde zeitweise für den Fahrzeugverkehr gesperrt.