Dienstag, 17. Dezember 2019

18-Jähriger überschlägt sich mit Opel: K50 bei Fohlenplacken gesperrt

Das Auto überschlug sich mehrfach. Foto: spe

Fohlenplacken. Die K 50 ist nach einem Unfall zwischen Fohlenplacken und Holzminden gesperrt. Gegen 20 Uhr war ein 18-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Holzminden auf der Kreisstraße 50 in Richtung Holzminden unterwegs. Kurz hinter Fohlenplacken verlor er, vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, die Kontrolle über den Opel Astra, kam nach links von der Fahrbahn ab und in die Böschung. Das Auto überschlug sich mehrfach und kam nach etwa 200 Metern wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Von Holzminden kamen Verkehrsteilnehmer auf den Unfall zu, sie leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Der verletzte 18-Jährige wurde zunächst vor Ort im Rettungswagen behandelt, er war ansprechbar, dann ins Krankenhaus gebracht. Die hinzu gerufene Feuerwehr Neuhaus leuchtete die Unfallstelle aus, säuberte die Fahrbahn von Fahrzeugtrümmern und Utensilien. Die K 50 musste für den Verkehr für die Unfallaufnahme, Säuberung und Bergung komplett gesperrt werden. Am Opel entstand Totalschaden. (spe)