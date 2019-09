Donnerstag, 05. September 2019

18 junge Talente starten ihre Ausbildung bei Stiebel Eltron in Holzminden

18 Auszubildende sind jetzt bei Stiebel Eltron ins Berufsleben gestartet. Foto: Stiebel Eltron

Holzminden. „Auszubildende sind eine wichtige Investition in die Zukunft des Unternehmens. Sie sind unsere Fachkräfte von morgen“, so Christiane Schäfers, Personalleiterin Stiebel Eltron, in ihrer Begrüßung. 18 junge Talente sind jetzt bei dem Holzmindener Unternehmen in ihre berufliche Karriere gestartet.

„Als niedersächsischer Arbeitgeber in direkter Nähe zu NRW freuen wir uns, dass vier der diesjährigen Auszubildenden aus Höxter kommen, ein weiterer Azubi aus Paderborn“, sagt Christiane Schäfers. Zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Jahren werden die Berufsstarter nun in Holzminden lernen.

