Samstag, 20. Januar 2018

180 Starter beim "6. Weser CUP!" in Höxter

Auch die Kleinen zeigen große Leistungen beim Sportstacking.

Höxter. 180 Stacker aus ganz Deutschland sind am Sonnabend beim "6. Weser CUP!" in der Bielenberg-Turnhalle am Start. 30 deutsche, Europa- und Weltmeister sind darunter. Der jüngeste Teilnehmer ist gerade erst fünf Jahre alt, die ältestere Teilnehmerin 65. Ausgerichtet wird der Wettkampf von der Boffzener Speedycups. Sportstacking (Becher stapeln) ist zur Zeit in, und das nicht nur, weil es einfach über Generationen hinweg viel Spaß bereitet, sondern weil es sportlich,pädagogisch und sozial top ist. Wer vorbeischeuen möchte, hat dazu noch bis 18.30 Uhr Gelegenheit.