Dienstag, 19. Dezember 2017

19 erfolgreiche Schulabschlüsse über die KVHS

17 Teilnehmer, hier mit Kursleiterin Kathrin König Brittner und Prüfungsorganisator Klaus-Dieter Bollmann, konnten einen Realschulabschluss erwerben, zwei weitere bekamen den Hauptschulabschluss.

Holzminden. Viele Worte wollte am Ende niemand wirklich machen, aber nach all den Anstrengungen und Mühen waren alle anwesenden Teilnehmer und Lehrenden auch so glücklich, den Erfolg mit entsprechenden Dokumenten und Gratulationen entgegennehmen zu können. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde bekamen jetzt in der Kreisvolkshochschule Holzminden 19 von ursprünglich 22 Schülern ihren erfolgreich absolvierten Sekundarabschluss überreicht. Anderthalb Jahre lang, vom 15. August 2016 an, dauerte der Schulkurs zum nachträglichen Erwerb des Sekundarabschlusses. (pd)

