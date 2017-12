Donnerstag, 14. Dezember 2017

195 Lebensretter zur Ader gelassen

Zum zwölften Mal findet an den Berufsbildenden Schulen Holzminden die Weihnachts-Blutspendeaktion statt.

Holzminden. Andreas Hölzchen geht wieder mit gutem Beispiel voran. Der Leiter der Georg-von-Langen-Schule nimmt auf der Liege Platz, widersteht der Versuchung, den Arm wegzuziehen und – spendet Blut. Zum zwölften Mal findet an den Berufsbildenden Schulen in Holzmindern die Weihnachts-Blutspendeaktion statt. Zum zwölften Mal ist Birgit Müller vom Blutspendedienst Springe begeistert, von der Spendenbereitschaft der Schüler, Lehrer und Nachbarn ebenso wie von der Organisation. 195 Lebensretter sind es am Donnerstag, die Blut spenden. (bs)

