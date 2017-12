Montag, 11. Dezember 2017

2. Dan für Christina Amelsberg

Die Deenserin Christina Amelsberg trägt den 2. Dan und ist damit die jüngste Meisterin Landkreis Holzminden. Rechts: Trainer Peter Czekaj, links: Großmeister Rauscher.

Deensen/Norderstedt (11.12.18). Mit bereits fünf Jahren stand Christina Amelsberg in der Sporthalle in Deensen um im Shitei Kampfsport zu lernen. Sie war eine von vielen, aber ihr Ergeiz stach heraus, was auch Großmeister Czekaj erkannte. So trainierte sie intensiv über Jahre und erlernte die Kampfkunst. Sie nahm an Meisterschaften erfolgreich teil, erarbeitete sich die Trainerlizenz und nun stellte sich die junge Kampfkünstlerin der nächsten Herausforderung zum 2. Dan im Karate Do.

In Norderstedt zeigte sie sich auch nach einer achtstündigen Lehreinheit kämpferisch motiviert, technisch gereift und charakterlich gefestigt. Unter den Augen der Großmeister Rauscher (8. Dan) aus Freiburg, Chairman Europe, und Peter Czekaj (7.Dan) legte sie die Prüfung erfolgreich ab.

Das Kihon (Grundschule), Kata Bunkai (Anwendung mehrerer Gegner) sowie das Kumite (Freikampf) waren perfektioniert und im richtigen Timing. Von dieser Leistung war auch Großmeister Rauscher sehr angetan und traf die Aussage, dass sie die Prüfung auch in Japan mit Bravour bestanden hätte. Christina Amelsberg ist die jüngste Meisterin der Kampfkunst im Landkreis. Sie ist sich dessen Verantwortung bewusst und ein Vorbild für alle, das Kampfkunst und Charakter eins sind. Großmeister Czekaj ist stolz auf seine noch so junge Meisterin. (r)