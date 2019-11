Donnerstag, 14. November 2019

2. Komische Nacht Holzminden am 24. März 2020 in vier Lokalitäten

Auftritt von Marcel Mann im Altendorfer Hof. Foto: spe

Holzminden. Die 1. Komische Nacht Holzminden am Dienstag im Altendorfer Hof, Roxy-Kino und Schwagers Marktplatz war auf Anhieb ein Riesenerfolg und soll – da waren sich Veranstaltungsagentur, Stadtmarketing Holzminden und Inhaber aller drei Lokalitäten noch am Veranstaltungsabend einig, im nächsten Jahr auf jeden Fall wiederholt werden. Inzwischen ist der Termin bestätigt: Die 2. Komische Nacht Holzminden soll am Dienstag, 24. März 2020, stattfinden. Dann wird neben den drei Veranstaltungsorten auch der Jazz-Club Holzminden dabei sein. Eventuell soll es im Herbst dann schon die nächste Komische Nacht geben und die Veranstaltung künftig zweimal jährlich stattfinden. Der TAH wird berichten, wenn die teilnehmenden Comedians feststehen und der Vorverkauf beginnt. (spe)