Mittwoch, 29. Januar 2020

2. Komische Nacht Holzminden: Location Altendorfer Hof ist ausverkauft

Bei der 1. Komischen Nacht sind der Marktplatz Schwager (Foto) und Altendorfer Hof komplett ausverkauft. Foto: ap

Holzminden. Knapp acht Wochen noch, dann lacht Holzminden wieder um die Wette: Die zweite Auflage der „Komischen Nacht Holzminden – Der Comedy-Marathon“ startet am Dienstag, 24. März, ab 19.30 Uhr. Die absolute Lach-Garantie gibt es dann den ganzen Abend lang in vier Locations: im Altendorfer Hof, im Marktplatz Schwager, im Roxy Kino und – neu dabei – im Jazz Club. Normalerweise stehen die Künstler auf den Bühnen des Quatsch Comedy Clubs und bei Nightwash – oder eben bei der Komischen Nacht in Holzminden. Bei der zweiten Auflage treten die Künstler C. Heiland, Johnny Armstrong, Passun und Thomas Nicolai auf. (ap)

Den vollständigen Artikel lesen Sie im TAH vom 29. Januar