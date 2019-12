Freitag, 13. Dezember 2019

2. Komische Nacht Holzminden mit vier Comedians in vier Lokalen

So war es beim ersten Mal: Tolle Stimmung und volle Häuser. Foto: ap

Holzminden. Die Komische Nacht ist eines der erfolgreichsten Live-Comedy-Formate in Deutschland. In den schönsten Cafés, Bars und Restaurants einer Stadt erleben die Gäste und ihre Freunde bei dieser einzigartigen Show einen ausgelassenen Abend - mit bester Unterhaltung durch verschiedene Comedians, Kabarettisten, Zauberer und andere Komiker. Dabei ist keine Komische Nacht wie die Andere. Nach dem großen Premierenerfolg im November, gibt es am Dienstag, 24. März, nun die zweite Runde mit vier „neuen“ Comedians, und diesmal macht neben dem Altendorfer Hof, dem Roxy-Kino und Schwagers Marktplatz auch der Jazz-Club Holzminden mit. Beginn in allen vier Lokalitäten ist um 19.30 Uhr, Einlass ab circa 18 Uhr. Diesmal treten Johnny Armstrong. C. Heiland, Passun und Thomas Nicolai in Holzminden auf. Karten gibt es in den teilnehmenden Lokalen und beim Stadtmarketing.

