Freitag, 13. März 2020

2. Komische Nacht Holzminden verschoben

Die 2. Komische Nacht ist abgesagt.

Holzminden. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sollten die Menschen auf alle nicht notwendigen Veranstaltungen verzichten. "Das ist ein Aufruf an alle", erklärte Kanzlerin Angela Merkel. Aufgrund dieser Aussage der Bundesregierung sowie der aktuell in vielen Städten und Kommunen ausgerufenen Verbote von Veranstaltungen auch mit weniger als 1.000 Besuchern sehen sich die Veranstalter gezwungen, die 2. Komische Nacht Holzminden von Dienstag, 24. März, auf Dienstag, 23. Juni, zu verschieben. Alle bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. „Diese Entscheidung ist als Vorsichtsmaßnahme zu betrachten, um nicht unnötig eine Ausbreitung zu fördern. Bei unseren Veranstaltungen sollen der Spaß und die Unterhaltung im Vordergrund stehen und nicht die Angst vor einer Ansteckung mit einem Virus“, so Thomas Schulz, Geschäftsführer der Agentur Mitunskannman.reden.