Freitag, 25. September 2020

2. Komische Nacht in Holzminden auf 19. Januar verschoben

Auch Thomas Nicolai tritt in Holzminden auf. Foto: Bernd Brundert

Holzminden. Eigentlich sollte die 2. Komische Nacht Holzminden bereits am 23. März dieses Jahres stattfinden. Dann kam der Lockdown, die Veranstaltung wurde erst auf den 23. Juni und dann auf den 27. Oktober verschoben. Nun melden die Veranstalter eine abermalige Verschiebung und berufen sich dabei auf die Verfügungen des Landes Niedersachsen: Die zweite Auflage der Comedy-Reihe soll nun am Dienstag, 19. Januar 2021, im Altendorfer Hof, im Roxy-Kino, in Schwagers Marktplatz und im Jazz-Club stattfinden. Ab 19.30 Uhr ziehen die Künstler Johnny Armstrong (Foto), C. Heiland, Thomas Nicolai und Passun durch diese Lokale, das Publikum bleibt einfach sitzen und erlebt sie nacheinander alle. Alle Karten, die für die 2. Komische Nacht Holzminden am 23. März, 23. Juni oder 27. Oktober gekauft wurden, behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin am 19. Januar. (spe)