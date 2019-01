Montag, 07. Januar 2019

20. „Festival der Blasmusik“ am 10. März in Holzminden

Höhepunkt jedes Festivals ist der gemeinsame Auftritt aller drei Blasorchester. Foto: Rudi Weber

Holzminden. Das jährlich wiederkehrende Großereignis der Blasmusik in der Stadthalle Holzminden kündigt sich an – und zwar in diesem Jahr bereits zum 20. Mal: Am Sonntag, 10. März, um 16 Uhr werden die Blasorchester aus Brenkhausen, Bödexen und Stahle ihr Gemeinschaftskonzert in der Holzmindener Stadthalle veranstalten, das „Festival der Blasmusik“ 2019. Der Vorverkauf läuft bereits.

Die Proben und Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, denn die diesjährige Jubiläumsveranstaltung soll natürlich besondere Höhepunkte bieten. Die drei Orchester werden ihr musikalisches Können mit unterschiedlichen Werken, sowohl aus der traditionellen wie auch der modernen und symphonischen Blasmusik, unter Beweis stellen. Seit 20 Jahren verstehen es die circa 150 Musiker, den Besuchern unvergessliche Konzerterlebnisse zu bereiten. Die musikalische Bandbreite des Programms wird wie gewohnt sehr vielfältig sein.

Da die Stadthalle Holzminden bei den letztjährigen Konzerten ausverkauft war, empfiehlt es sich, für die 20. Ausgabe besonders rechtzeitig Karten im Vorverkauf zu sichern.

Die Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen: Den Filialen der Sparkasse Höxter und der VerbundVolksbank OWL in Höxter und Stahle sowie im Reisebüro TUI-Travelstar in Holzminden und beim Stadtmarketing Holzminden. Bei den Vorsitzenden der drei Blasorchester können ebenfalls Karten erworben werden.

Weitere Informationen gibt es auch auf den Internetseiten der Kapellen: www.blaskapelle-brenkhausen.de, www.musikverein-bödexen.de und www.stahler-blasorchester.de. (tah)