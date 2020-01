Freitag, 10. Januar 2020

20-Jähriger prallt auf der K 50 bei Neuhaus mit Auto gegen Straßenbaum

Der Toyota blieb stark deformiert zwischen den Bäumen an der Böschung stehen. Fotos: spe

Neuhaus. Ein 20-Jähriger aus Bielefeld ist am Freitagabend gegen 22.15 Uhr auf der K 50 bei Neuhaus mit seinem Toyota Corolla verunglückt. Der Mann war, allein im Auto, von Fohlenplacken kommend in Richtung Neuhaus unterwegs. Nach der leichten Linkskurve hinter dem Sägewerk, kurz vor Neuhaus, kam er auf regennasser Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte an der abschüssigen Böschung frontal gegen einen Baum. Stark deformiert, blieb der Wagen an der Böschung stehen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien und wählte offensichtlich selbst den Notruf 112, also die Feuerwehr. Rettungsdienst, Polizei und Freiwillige Feuerwehr aus Neuhaus eilten zur Unfallstelle. Der junge Mann hatte Glück gehabt, verletzte sich bei dem Unfall nicht schwer. Er wurde nach der Erstversorgung im Rettungswagen vor Ort dennoch mit Verdacht auf einen Schock mitgenommen ins Evangelische Krankenhaus Holzminden. An dem Toyota entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Kreisstraße 50 musste für die zeit der Unfallaufnahme, Reinigung und Fahrzeugbergung für den Verkehr voll gesperrt werden. (spe)