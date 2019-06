Dienstag, 11. Juni 2019

200 Besucher beim Waldgottesdienst mit Taufe in Mühlenberg

Pastorin Britta Wargel, Pastor Christian Bode, Pastor Thorsten Kißling und Edith Gutschmidt bei den Grußworten. Foto: rb

Mühlenberg. In der Einladung zum Waldgottesdienst der Kirchengemeinden aus Holzminden und Bevern und des Solling-Zweigvereins Holzminden in Mühlenberg am Pfingstmontag stand, dass die Veranstaltung auch bei schlechterem Wetter stattfinde. Diese Warnung war gegenstandslos, denn rund 200 Besucher konnte Kirchenvorsteher Andreas Helms wieder bei strahlendem Sonnenschein im Dachsbaugrund in den Gehren bei Mühlenberg zum 27. Waldgottesdienst überhaupt und dem 13. ökumenischen begrüßen.

Zum ersten Mal hielt Pastor Christian Bode die Predigt, und es sollte mit Lia Stiebenz wieder ein Kind während des Gottesdienstes getauft werden. Musikalisch unterstützt wurde der Gottesdienst auch in diesem Jahr vom „Bläserkorps Tannengrund“ der Jägerschaft Holzminden unter der Leitung von Manfred Lilienthal. Andreas Helms bedauerte als Förster und „Hausherr“, keine schöne Grasfläche anbieten zu können. Praktikanten hatten die Fläche mit Samen für eine blühende Wiese angelegt, dann waren die Wildschweine gekommen und hatten alles „umgepflügt“. (rb)

