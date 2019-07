Mittwoch, 24. Juli 2019

21-jährige Iranerin malt sich von Holzminden aus in eine andere Welt

Zahra Mousavi und ihr Mentor Wolfgang Menz vor dem Gemeinschaftswerk „Friedenskette“. Foto: spe

Holzminden. Erst seit sieben Monaten ist Zahra Mousavi in Deutschland, ganz allein gekommen mit dem Flieger via Griechenland. Mit 21 Jahren verließ sie ihre Heimat, den Iran, und ihre Heimatstadt Schiras, mit 1,9 Millionen Einwohnern eine der größten Städte des Landes, 700 Kilometer südlich von Teheran gelegen. „Ich musste da weg und hierher kommen“, sagt die junge Frau, die fashionable und modern daher kommt. Sie will nicht näher auf die Umstände und ihre Beweggründe eingehen, lieber nach vorn blicken und – das darf man wohl sagen: die Freiheit genießen. Ein Zurück gibt es für sie nicht mehr. Über Dresden und Fallingbostel führte sie ihr Weg in den Landkreis Holzminden – katapultiert in eine andere Welt. Jetzt wohnt sie im Zentrum für Migration in Eschershausen. Und auch das sei nicht einfach für sie.

Zahra Mousavi ist wissbegierig, neugierig, aufgeweckt und ein fröhlicher Mensch. Neue Eindrücke und Wissen saugt sie förmlich auf. Beeindruckend schnell hat sie gelernt, Deutsch zu verstehen und sich in deutscher Sprache auszudrücken. Sie weiß: Gute Deutschkenntnisse sind der Schlüssel für ihren weiteren Weg und die berufliche Zukunft. Nach dem Abitur hat sie als Buchhändlerin an der Uni gearbeitet. Vor der Zukunft hat sie keine Angst. Gegen die Einsamkeit greift sie zum Pinsel oder modelliert mit Ton. Denn Zahra Mousavi ist sehr kunstaffin, will Maltechniken lernen und einen künstlerisch-kreativen Beruf ergreifen, vielleicht in Hamburg Modedesign oder Kunst studieren. Doch zunächst muss sie ihre Deutschkurse besuchen, die Prüfungen bestehen und Zertifikate erwerben. (spe)

