Sonntag, 07. Juni 2020

21-Jähriger stirbt bei schwerem Verkehrsunfall in Holzminden

Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde beim Aufprall gegen die Begrenzungsmauer völlig zerstört.

Holzminden. Trauriger Start in den Sonntagmorgen: Um 5.26 Uhr werden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Unfall in die Mühlenfeldstraße nach Holzminden gerufen. Eingeklemmte Person nach Verkehrsunfall lautet die Einsatzlage. Die Rettungskräfte sind schnell vor Ort, kämpfen um das Leben des 21-Jährigen, am Ende vergeblich. Der Mann verstirbt noch an der Unfallstelle. Der alarmierte Rettungshubschrauber aus Hannover kann wieder abdrehen.

Was hat sich zugetragen, an diesem frühen Sonntagmorgen, 7. Juni, um 5.20 Uhr? Diese Frage wird wohl nicht mehr geklärt werden. Fest steht nur, der Mann ist mit seinem roten Opel Corsa aus der Sollingstraße kommend Richtung Innenstadt unterwegs. Auf der Kreuzung Mühlenfeldstraße/Sollingstraße verliert er aufgrund viel zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto, streift einen Baum auf der angrenzenden Grünfläche und kracht gegen eine Begrenzungsmauer an der Bahnunterführung. Die Grünfläche gleicht einem Trümmerfeld. Ein anderer Autofahrer der zufällig an der Unfallstelle vorbeikommt, ein Rettungssanitäter in Ausbildung, leistet erste Hilfe vor Ort. Die ersten eintreffenden Feuerwehrleute, eigentlich auf dem Weg zum Gerätehaus, und der Rettungsdienst können den Mann per „Crashrettung" aus dem Fahrzeug befreien. Notarzt und Sanitäter kämpfen um das Leben des Mannes, reanimieren vor Ort, aber die Hilfe kommt zu spät, er erliegt seinen schweren Verletzungen. Der angeforderte Hubschrauber aus Hannover wird nicht mehr gebraucht, er kann wieder zurückfliegen.

31 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr unter Leitung von Ortsbrandmeister Michael Nolte sind mit sechs Fahrzeugen vor Ort, zudem die Polizei, Notarzt und Rettungsdienst. Die Feuerwehr unterstützt den Rettungsdienst. Am Ende bleibt den Kameraden nur noch, die Unfallstelle zu sichern und aufzuräumen. (ue)

Update: Weitere polizeiliche Ermittlungen haben ergeben, dass der Fahrer nicht der Halter des Fahrzeugs war. Somit war zunächst ein falsches Alter angegeben.