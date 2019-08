Dienstag, 27. August 2019

21. Modellbauausstellung in der „Pionierkaserne am Solling“

Gunter Flach, Kommandeur des Panzerpionierbataillons 1, und Organisator Helmut Duntemann (rechts). Foto: Duntemann

Holzminden. In drei Wochen ist es wieder soweit: Die „Pionierkaserne am Solling“ öffnet die Tore zur 21. Modellbauausstellung zu Gunsten der Deutschen KinderKrebshilfe.

Am Sonnabend, 14. September, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 15. September, von 9 bis 16 Uhr, findet sie beim Panzerpionierbataillon 1 in der „Pionierkaserne am Solling“ mit Unterstützung des Bundeswehrdienstleistungszentrums Hannover statt. Und wieder kommt der Erlös der Deutschen KinderKrebshilfe zugute. 450 Modellbaufreunde aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Frankreich und Belgien präsentieren den Besuchern zu Gunsten des guten Zwecks auf fast 14.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche weit über 35.000 Modelle.

