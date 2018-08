Montag, 27. August 2018

22. Europäische Fledermausnacht auch im Kreis Holzminden

Die Höhlenbegehung ist für Jung und Alt immer wieder gleichermaßen spannend.

Kreis Holzminden. Das letzte Wochenende im August hat sich mittlerweile endgültig zu dem Fledermaus- Event des Jahres entwickelt. So hatte der NABU im vergangenen Jahr rund 200 unterschiedliche Veranstaltungen zum Thema Fledermäuse angeboten. Auch im Rahmen der diesjährigen Europäischen Fledermausnacht standen wieder interessante Vorträge und Exkursionen auf dem Programm. Dabei beteiligte sich auch der NABU Holzminden wieder mit drei kreisweiten Veranstaltungen, die die Fledermäuse als europaweit bedrohte Tierart in den Mittelpunkt des Interesses stellten. Schon seit Jahren beteiligt sich der NABU Holzminden mit drei interessanten und abwechslungsreichen Veranstaltungen an der europaweiten Bat-Night. Dabei bieten die Mitglieder der AG- Fledermausschutz großen und kleinen Naturfreunden zahlreiche Informationen zu den nächtlichen Jägern an. Dabei geht es mal spielerisch, mal aber auch sehr spannend und abenteuerlich zu. (jbo)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 28.08.18