Mittwoch, 23. September 2020

23-Jährigem werden mehrere Brandstiftungen im Raum Einbeck zur Last gelegt

Am 29. August brannte das leerstehende Wohngebäude Reinserturm. Foto: Corde

Einbeck. Dank einer Wildkamera und damit dem Hinweis eines Bürgers sind die Ermittler dem Täter auf die Spur gekommen: Der Brandstifter ist gefasst und die Brandserie in Einbeck beendet. Bei einer Pressekonferenz in Göttingen informierten Oberstaatsanwalt Andreas Buick, der Göttinger Polizeipräsident Uwe Lührig und Heiko Meusel, Leiter der Sonderkommission, über Einzelheiten. Alle gemeinsam seien erleichtert, dass nach „umfangreichen Ermittlungen“ am Dienstagmorgen in einem Hotel in Wolfsburg-Königslutter ein 23-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden konnte. „Er war mal bei der Feuerwehr“, wurde zum Hintergrund des Beschuldigten gesagt.

Mit der Festnahme des Verdächtigen geht eine Serie von mehr als 25 Bränden, die die Einsatzkräfte von Freiwilligen Feuerwehren, Technischem Hilfswerk, Rettungsdienst und Polizei seit Anfang Juli im Raum Einbeck und Salzderhelden in Atem gehalten hat, zu Ende. Bei den Feuern war insgesamt ein Sachschaden von knapp zwei Millionen Euro entstanden. (sts)

Mehr lesen Sie im TAH am 24. September 2020