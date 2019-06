Montag, 24. Juni 2019

23-Jähriger schwebt weiter in Lebensgefahr

Der junge Mann mit den schweren Kopfverletzungen wurde zunächst ins Krankenhaus Alfeld gebracht. Symbolfoto

Delligsen. Wie bereits berichtet, wurde der Polizei Holzminden am Sonnabendmittag durch die Mutter eines 23-Jährigen aus der Gemeinde Salzhemmendorf mitgeteilt, dass ihr Sohn rund zwölfStunden vorher – -in der Nacht von Freitag auf Sonnabend, um kurz nach Mitternacht – in Delligsen bei einer Schlägerei lebensbedrohliche Kopfverletzungen erlitt.

Diese Verletzungen erforderten noch in der Nacht den Lufttransport des 23-Jährigen vom Krankenhaus Alfeld in eine Uniklinik, wo am Sonnabendvormittag eine Notoperation erfolgte. Der derzeitige Zustand ist weiter kritisch.

Da der 23-Jährige zu den Hintergründen der Tat und den Tätern bislang nicht befragt werden kann, sind die Ermittler der Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verdachts des Totschlags aufgenommen. Noch am Sonnabend führten Ermittler die Spurensuche am Tatort und erste Befragungen durch.

Bekannt ist bislang, dass ein Streit auf einer Schul-Abschlussfeier im Festsaal an der Kirche zwischen dem 23-Jährigen und mindestens zwei weiteren, bislang unbekannten Partygästen in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Dabei soll ein Täter den 23-Jährigen wiederholt gegen den Kopf geschlagen haben.

Durch die alarmierte Rettung wurde der Schwerverletzte dann zunächst in das Krankenhaus Alfeld gebracht. Hinweise zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tatbeteiligten nehmen die Polizeidienststellen in Delligsen (Telefon 05187/301478), Stadtoldendorf (Telefon 05532/90130) oder Holzminden (05531/-9580) entgegen.