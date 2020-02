Sonntag, 02. Februar 2020

23-Jähriger überschlägt sich bei Golmbach mit dem Auto

Das Unfallfahrzeug wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr geborgen. Foto: beb

Golmbach. Ein 23-Jähriger fährt am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr auf der Kreisstraße 37 aus Holenberg kommend in Richtung Golmbach. Er gerät auf der Fahrbahn ins Rutschen, versucht gegenzulenken, verliert jedoch die Kontrolle über den Pkw und überschlägt sich mindestens einmal, bis das Fahrzeug auf dem Dach zum Stehen kommt. Dem Fahrer gelingt es, selbstständig aus dem Auto zu steigen, bevor die Polizei, ein Rettungswagen aus Stadtoldendorf, 17 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Golmbach und zehn Holenberger Feuerwehrkräfte am Unfallort angekommen sind. Der 23-Jährige wird schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (beb)