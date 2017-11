Mittwoch, 22. November 2017

24 x Wilde Heimat

Die Solling-Vogler-Region bietet einen besonderen Adventskalender an.

Kreis Holzminden. Kaum ein Fest bündelt so viele Emotionen wie Weihnachten. Freuen sich die Kleinen noch am meisten auf die Geschenke, ist für die Älteren am wichtigsten, mal wieder Zeit mit den liebsten Menschen zu verbringen und zur Ruhe zu kommen. So können die Tage bis zum 24. Dezember doch manchmal ein bisschen lang erscheinen.

Die Solling-Vogler-Region im Weserbergland verkürzt auch in diesem Jahr wieder die Wartezeit und verspricht mit dem bekannten Adventsspiel eine kurzweilige Zeit bis zum Fest. Unter dem Motto „24 x Wilde Heimat“ gibt es wertvolle Preise rund um das Thema „Wandern“ zu gewinnen. Anmeldungen können ab sofort kostenfrei auf der Seite www.solling-vogler-region.de/adventskalender erfolgen. Es ist ganz einfach, die Teilnehmer hinterlassen lediglich ihre Email-Adresse oder Handynummer.

Ab dem 1. Dezember beginnt das Adventsspiel. Die Mitspieler erhalten täglich ein kleines Rätsel per Email oder WhatsApp, das es zu beantworten gilt. Die Fragen beziehen sich auf das Thema Wandern in der Solling-Vogler-Region. Wer seine Antwort abgeschickt hat, ist einem Gewinn schon ein großes Stück näher gekommen. Aus den jeweils richtigen Antworten wird 24 Tage lang ein Gewinner gezogen. Viele schöne, praktische und interessante Geschenke stehen für die Mitspieler bereit. Um eine spannende Adventszeit zu erleben, sollte die Anmeldung sofort erfolgen.

Das besondere Highlight versteckt sich am 24. Dezember. Der Hauptgewinn wird unter allen Teilnehmern des Advents-Gewinnspiels verlost, die an mindestens einem Tag eine richtige Lösung abgegeben haben.

Wandern erfährt schon seit einiger Zeit eine wahre Renaissance und ist jetzt wieder top aktuell. Jung und alt erfreuen sich gleichermaßen an der beliebten Freizeitaktivität. Die Solling-Vogler-Region bietet die perfekte Kulisse für Wanderfreunde: Naturnahe Wege durch blühende Wiesen und weite Felder wechseln sich mit ursprünglichen Wäldern ab, die sich zu atemberaubenden Ausblicken öffnen. Viele gute Gründe für die Solling-Vogler-Region, sich auf den Weg zu machen, Niedersachsens erste Qualitätsregion Wanderbares Deutschland zu werden. Bis dahin können die wanderfreundlichen Gewinne beim nächsten Urlaub oder Ausflug auch gleich ausprobiert werden. Die SVR freut sich auf viele Teilnehmer und wünscht allen viel Glück!

Weitere Informationen sind bei der Solling-Vogler-Region im Weserbergland, www.solling-vogler-region.de und unter Telefon 05536/960970 erhältlich.