Dienstag, 06. August 2019

240 Meter mehr Sicherheit für die Arholzer

Die Bauarbeiter bekommen von Bürgermeister Dehne ein großes Lob. Foto: ue

Arholzen. Gut, dass gerade Ferien sind. Zurzeit fließt nicht ganz so viel Verkehr durch Arholzen wie an „normalen“ Tagen, und doch bilden sich tagsüber immer wieder längere Staus vor der roten Ampel. Der Grund: In Arholzen wird gebaut. Und zwar der zweite Abschnitt des Gehweges entlang der Ortsdurchfahrt. Möglich ist das Arbeiten hier nur bei einer halbseitigen Sperrung mit Ampelregelung. (rei)

