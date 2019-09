Freitag, 06. September 2019

25 Jahre Autohaus Siebrecht in Holzminden

Das Autohaus Siebrecht in der Holzmindener Lilienthalstraße.

Bezahlt wurde noch mit der D-Mark, und die Automobilität war weit davon entfernt, „smart“ zu sein. Ein Autoradio hatte gemeinhin noch einen Cassettenschlitz. Heckscheibenwischer und Fünf-Gang-Getriebe fanden in der Werbeanzeige für einen Kleinwagen noch gesonderte Erwähnung. Das damalige Opel-Corsa-Modell, ein 1,2 Liter-Dreitürer mit stolzen drei Jahren Garantie, kostete 18.990 D-Mark. Der damals aktuelle Astra war für eine monatliche Leasingrate von 249 D-Mark zu haben bei einer Mietsonderzahlung von 5.600 Mark – die Anzahlung „kann auch ihr Gebrauchter sein “, hieß es da.

Das ist genau 25 Jahre her! Damals kam Siebrecht nach Holzminden, eröffnete am 10. und 11. September 1994 ein Autohaus in der Allersheimer Straße 34 – an einem traditionsreichen Opel-Standort in Nachfolge des Autohauses Kujath. Doch Fläche für Modernisierung und Expansion gab es woanders: Schon vier Jahre später baute Siebrecht im Gewerbegebiet Bülte in der Lilienthalstraße 4 ein komplett neues, modernes und viel größeres Autohaus.

Und hier ist es auch heute noch ansässig, 2003 erweitert durch eine TÜV-Station und einen Waschpark, der gerade kürzlich auf den neuesten Stand der Technik gebracht worden ist. 2017 sind zudem an der Lilienthalstraße das Außengelände und der Fahrzeugpark deutlich vergrößert worden. Und hier feiert die Automobilgruppe Siebrecht am 14. und 15. September ihr Jubiläum „25 Jahre Holzminden“. Stammkunden, Neukunden und alle interessierten Gäste aus Holzminden und Umgebung sind zum Mitfeiern eingeladen. (spe)

Zwei Sonderthemen-Seiten lesen Sie im TAH vom 6. September