Montag, 03. August 2020

25 Jahre Ostermann Fahrzeugteile und Industriebedarf in Holzminden

Willi und Stefan Ostermann führen das Unternehmen seit 2012 gemeinsam. Foto: spe

Holzminden. Es ist ziemlich genau 25 Jahre her, dass sich Willi Ostermann in Holzminden selbstständig machte. Am 1. Juni 1995 eröffnete er in der Weseraue 7, Ecke Rehwiese, die Firma Ostermann Fahrzeugteile und Industriebedarf. Das Unternehmen erlebte in der Folge viele Höhen und Tiefen. Mit langjähriger Erfahrung, Markt- und Produktkenntnis und einigem unternehmerischen Mut ist es Ostermann gelungen, seine Firma immer wieder neu aufzustellen. Flexibilität und verlässliche Kontakte geben dabei gerade in Coronazeiten Sicherheit und Halt. Der Blick ist in die Zukunft gerichtet: Seit 2012 ist Sohn Stefan Mitgesellschafter des Unternehmens, das nun als Ostermann & Sohn Fahrzeugteile und Industriebedarf GmbH firmiert.

Das Kerngeschäft der Firma ist und bleibt der Handel mit Fahrzeugteilen und Industriebedarf von Holzminden aus, hauptsächlich im Umkreis von 35 Kilometern. Verkauft oder geliefert werden an Privat- wie Firmenkunden, darunter große Gewerbe- und Industriekunden, sämtliche Verschleiß- und Austauschteile, Öle und Schmierstoffe, Zubehör für Pkw, Lkw, Motorrad, Quad, Bau- und Landmaschinen sowie Industrie. Über seine gut vernetzten Kontakte ist es Stefan Ostermann, gelernter Kfz-Mechaniker, gelungen, die Generalvertretung für Öle und Schmierstoffe der Marke Champion für den Raum Holzminden zu bekommen. Seit Juni ist Ostermann nun Champion-Vertragshändler. Champion-Öle haben die Freigabe zahlreicher Autohersteller. (spe)

