Freitag, 06. September 2019

250 Auszubildende aus den Kreisen Holzminden und Höxter beim Aktionstag

Gruppenfoto auf den Pausenhof des KWG: die Teilnehmer des Aktionstages. Foto: fhm

Höxter. Das ist ein neuer Rekord, den Mark Becker von der Wirtschaftsinitiative Höxter am Freitagvormittag in der Aula des König-Wilhelm-Gymnasiums in Höxter verkünden konnte. 250 Auszubildende machten beim Ausbildungs-Aktionstag mit, der in diesem Jahr zum siebten Mal von Weserpulsar Holzminden und der Wirtschaftsinitiative Höxter veranstaltet wurde. „So viele waren es noch nie“, freute sich der Unternehmer. (fhm)

