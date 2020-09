Sonntag, 06. September 2020

250 Teilnehmer bei Fahrraddemo am ehemaligen AKW Würgassen

Symbolisch schichteten die Demonstranten den „radioaktiven Abfall“ schon einmal vor dem Werkstor auf.

Würgassen. Das war ein deutliches Zeichen in Richtung der politischen Entscheidungsträger. 250 Teilnehmer bekundeten mit einer Fahrradsternfahrt ihre Ablehnung gegen das geplante Atommüllzwischenlager im ehemaligen AKW Würgassen. Mit Transparenten, Fahnen und Bannern verliehen sie ihrem Protest Ausdruck und legten dabei symbolisch erste Atommüllpakete vor dem Werkstor ab. Dieser Stapel stellte jedoch nur einen minimalen Bruchteil von dem dar, was in den kommenden Jahrzehnten als radioaktiver Abfall das Zwischenlager durchlaufen soll. Dementsprechend deutlich war die Kritik an dem Auswahlverfahren. Edith Götz, im Vorstand des Vereins Atomfreies 3-Ländereck, bezeichnete die Transporte, die zum großen Teil über die Straße rollen werden, als „logistisches Wahnsinnsvorhaben“. (jbo)

