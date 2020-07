Montag, 27. Juli 2020

26-jähriger Autofahrer nach Hildesheim geflogen

Der Rettungshubschrauber Christoph 4 flog den Unfallfahrer nach Hildesheim. Fotos: Feuerwehr Bevern

Bevern/Forst. Ein Unfall in Forst wurde der Feuerwehr Bevern am Montagabend um 19.23 Uhr gemeldet. Die Autotür lasse sich nicht öffnen, war außerdem noch angegeben. Als die Beveraner Feuerwehrleute - 17 Personen mit drei Fahrzeugen - vor Ort eintrafen, fanden sie Folgendes vor: Auf dem Weg von Forst Richtung Lütgenade war der 26-jährige Fahrer eines Seat Ibiza aus unbekannter Ursache kurz vor der scharfen Kurve vor der Abzweigung nach Reileifzen von der Fahrbahn abgekommen und blieb links auf dem Grünstreifen neben dem Forstbach stehen. Der in Hehlen wohnende Mann konnte recht schnell aus dem Fahrzeug geholt werden. Der herbeigerufene Notarzt sah sich den Mann genau an und entschied, dass ein Rettungshubschrauber gerufen werden müsse. Die Symptome, die vermutlich auch zu dem Unfall geführt hatten, machten den Flug mit Christoph 4 nach Hildesheim erforderlich. Der Einsatz war für die Feuerwehr nach knapp anderthalb Stunden beendet. Die Einsatzleitung hatte Ortsbrandmeister Christian Hesse. (rei)