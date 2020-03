Dienstag, 03. März 2020

27-Jähriger aus Borgentreich wird vermisst

Dieser junge Mann wird vermisst. Die Polizei bittet um die Mithilfe der TAH-Leser.

Borgentreich. Ein 27-Jähriger Mann, der in Borgentreich wohnt, wird seit der Nacht von Freitag, 28. Februar, auf Sonnabend, 29. Februar, vermisst. Zuletzt gesehen wurde er kurz nach 1 Uhr auf einer Feier in Liebenau (Hessen). Der Vermisste hat schwarze Haare, einen leichten, dunklen Bart, ist 1,82 Meter groß und etwa 80 Kilogramm schwer. Er trug zu dieser Zeit schwarze Arbeitskleidung. Um Hinweise bitten die Ermittler der Polizei in Warburg, Telefon 05641/77880.