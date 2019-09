Mittwoch, 18. September 2019

28. Erntefest in Wickensen am 6. Oktober

Die Landjugend Hils wirbt auch diesmal mit den großen Strohpuppen für ihr Erntefest in Wickensen.

Wickensen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Am 6. Oktober veranstaltet die Landjugend Hils wieder das beliebte Erntefest in Wickensen. Es sind nur noch wenige Wochen, bis wieder zahlreiche Besucher über die Domäne an der B64 schlendern. Die Mitglieder der Landjugend haben in den vergangenen Wochen und Monaten wieder viel Arbeit in die Vorbereitung des traditionellen Festes gesteckt, denn: nach dem Erntefest ist vor dem Erntefest! Jedes Jahr beginnt das Erntefest mit einem ökumenischen Gottesdienst. Auf dem Gelände der ehemaligen Staatsdomäne Wickensen findet anschließend der traditionelle Bauern- und Kunsthandwerkermarkt statt.

Mehr lesen Sie im TAH am 19. September 2019