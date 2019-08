Montag, 19. August 2019

3. Citybiathlon Holzminden im Oktober

Volksbiathlon mitten in Holzminden. Foto: Stadtmarketing

Holzminden. Nach zwei sehr erfolgreichen Jahren verwandelt sich der Holzmindener Marktplatz auch in diesem Herbst wieder in eine Biathlonarena. „Die Biathlon-Deutschland-Tour“ gastiert im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntages am 27. Oktober erneut in Holzminden. Damit ist die Stadt der Düfte und Aromen wieder eine von 40 Städten, in der der weltgrößte Volksbiathlon ausgerichtet wird. Volksbiathlon, das wird bei dieser Veranstaltung großgeschrieben, denn als Jedermannbiathlon steht hier vor allem der Spaß im Vordergrund. Die Stadtmarketing Holzminden GmbH freut sich als Veranstalterin auch in diesem Jahr auf ein unterhaltsames Kräftemessen mit jeder Menge Teamgeist und guter Laune.

Mehr dazu lesen Sie am 20. August 2019.