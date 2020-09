Dienstag, 29. September 2020

30 Kilometer lange Ölspur durch den Landkreis Holzminden

Die Feuerwehr beseitigte die Ölspur. Foto: gl

Kreis Holzminden. Eine rund 30 Kilometer lange Ölspur beschäftigte am Montag, 28. September, die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Eschershausen und Halle. Gegen 15 Uhr hatte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer im Bereich Halle die Fahrbahnverschmutzung erkannt und die Polizei informiert. Zur Unterstützung wurden daraufhin die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Halle alarmiert. Wenig später, gegen 15.15 Uhr, wurde auch die Ortsfeuerwehr Eschershausen, ebenfalls zu einer Ölspur, gerufen. Letztlich handelte es sich um die gleiche Fahrbahnverschmutzung, die bereits in Halle festgestellt wurde. Beginnend auf der Bundesstraße B 64 von der Kreisgrenze zwischen Wenzen und Eimen zog sich – vermutliche eine Diesel Kraftstoffspur – durch Eschershausen über die Bundestraße B 240 weiter nach Halle und die Landstraße L 588 bis zur Kreisgrenzen in den Nachbarlandkreis Hameln-Pyrmont hin. Auf Nachfrage bei der Polizei konnte hier bislang kein Verursacher für die Fahrbahnverschmutzung festgestellt werden. Neben den beiden Ortsfeuerwehren Eschershausen und Halle, die für die innerörtlichen Bereiche zuständig waren, wurden auch die zuständigen Bauhöfe und Straßenmeistereinen informiert. Diese sind für die Bereiche außerhalb der Ortschaften verantwortlich. Neben speziellen Ölbindemitteln wurden auch flüssige „Ölkiller“ eingesetzt und Warnschilder für die Gefahrenbereiche aufgestellt. Die Verkehrsteilnehmer werden um entsprechende Beachtung gebeten.