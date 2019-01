Mittwoch, 30. Januar 2019

31-jähriger Mann bei Verkehrsunfall verletzt

Der Mazda landete auf dem Dach im Graben. Foto: Polizei

Albaxen. Am Mittwoch gegen 6.35 Uhr ist ein Mann aus Nordhorn mit seinem Mazda auf der Landstraße 946, zwischen Bödexen und Albaxen, von der Straße abgekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann die Landstraße aus Richtung Bödexen kommend in Richtung Albaxen. In einer scharfen Rechtskurve geriet der Wagen nach rechts von der Fahrbahn, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er vorerst verblieb. Am Mazda entstand ein Totalschaden. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen wurde die L946 für den Fahrzeugverkehr gesperrt.