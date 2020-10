Sonntag, 04. Oktober 2020

31-jähriger Motorradfahrer verunglückt auf der L 428 bei Ottenstein tödlich

Die Yamaha blieb zerstört auf dem Feld liegen. Foto: Polizei

Brevörde/Ottenstein. Ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang hat sich am Sonntagnachmittag zwischen Brevörde und Ottenstein ereignet (der TAH berichtete). Um kurz vor 15 Uhr war eine Gruppe Motorradfahrer auf der Landesstraße 428 von Ottenstein kommend in Richtung Brevörde unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam einer der Motorradfahrer, ein 31-jähriger Mann aus der Region Hannover, in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit seiner Yamaha gegen einen am linken Fahrbahnrand stehenden Straßenbaum. Hierbei erlitt er so schwere Verletzungen, dass die herbeigerufenen Rettungskräfte ihm nicht mehr helfen konnten. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Während der Rettungsmaßnahmen sowie der anschließenden Unfallaufnahme blieb die Landstraße L 428 bis circa 17.50 Uhr gesperrt. (gl)