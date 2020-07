Dienstag, 14. Juli 2020

32 Feuerwehrleute in Lichtenhagen im Einsatz

Lichtenhagen. Ein in Brand geratener Lagerschuppen hat am Dienstagmittag die Feuerwehren in Atem gehalten. Es war gegen 14.10 Uhr, als der Alarm bei den Brandschützern in Lichtenhagen, Ottenstein und Vahlbruch auflief. Ebenfalls wurde der Einsatzleitwagen der Samtgemeindefeuerwehr Bodenwerder – Polle und ein Rettungswagen des DRK zum Brandort in Lichtenhagen geschickt. Als die ersten der rund 32 Einsatzkräfte unter der Leitung der Ortsbrandmeisterin Doris Nabrotzki vor Ort in der Straße „Zum Rödebusch“ eintrafen, stand der Geräteschuppen bereits im Vollbrand und eine Rauchsäule stieg in den Himmel.

