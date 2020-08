Samstag, 29. August 2020

32 Jungen und Mädchen werden in Bevern eingeschult

Zuerst war in Bevern die „Katzenklasse“ an der Reihe, deren „Katzenkinder“ hier gespannt auf die erste Schulstunde warten. Foto: rei

Bevern. Einschulung – dieses Ereignis hat sich in den letzten Jahren immer mehr zu einem großen Familienfest entwickelt. Längst wurden die neuen Erstklässler nicht mehr nur von ihren Eltern und Großeltern begleitet – Geschwister, Paten, Onkel und Tanten wollten dabei sein. Und nun, im Corona-Jahr 2020? „Alles auf Anfang“ könnte man sagen. Zwar haben alle Grundschulen den ersten Schultag im Detail unterschiedlich organisiert. Doch unterm Strich galt am Sonnabend überall in Niedersachsen für die Einschulung: Maskenpflicht und Abstand halten sowie eine festgelegte Zahl erwachsener Begleiter. In der Schloss-Schule in Bevern, wo die Verkehrswacht Weser-Solling in diesem Jahr ihre gelben Cappys verteilte, wurden die zwei neuen ersten Klassen sogar getrennt eingeschult. (rei)

Mehr lesen Sie im TAH am 31. August 2020