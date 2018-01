Montag, 15. Januar 2018

33-jährige Mutter ist verstorben

In diesem Haus in Grünenplan geschah die schreckliche Tat.

Grünenplan. Die Frau, die am Donnerstag, 4. Januar, in Grünenplan lebensgefährlich verletzt wurde, ist am Sonntag verstorben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Hildesheim an Anfrage des TAH mit. Die Polizei war am 4. Januar mittags per Notruf in die Bergrat-Koch-Straße in Grünenplan gerufen worden. Ein Mann meldete der Leitstelle, dass hier eine Fau drangsaliert werde. Die Polizisten fanden in Grünenplan die bewusstlose und schwer verletzte Frau vor. Der 32-jährige Lebenspartner der Frau wurde von der Polizei vor Ort festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, dass er versucht habe, seine Lebenspartnerin zu töten.

Der Frau erhielt nach Auskunft der Staatsanwaltschaft kräftige Tritte gegen Kopf und Körper. An den Folgen dieser Verletzungen ist sie am Sonntag in der Medizinischen Hochschule Hannover verstorben. Die Tat geschah im Beisein der drei minderjährigen Kinder des Paares. Die Kinder im Alter von vier, sieben und neun Jahren wurden vom Jugendamt des Landkreises Holzminden in Obhut genommen.

Nachdem gegen den 32-Jährigen zunächst Haftbefehl wegen versuchter Tötung erlassen wurde, beantragte die Staatsanwaltschaft jetzt einen weiteren Haftbefehl wegen Totschlags. Der erneute Antrag auf Ausstellung eines Haftbefehls ist ein formaler Akt, da sich durch den Tod der Frau der Tatvorwurf geändert hat. In einer ersten Befragung des Mannes hatte er gesagt, dass er provoziert und angegriffen worden sei. Allerdings könne er sich nicht mehr an genaue Abläufe und Zusammenhänge erinnern. (fhm)